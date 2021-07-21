Британия проведет учения на случай возможного размещения ракет России в Калининграде

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Великобритании начнут отрабатывать маневры по рассредоточению авиации в связи с якобы существующей вероятностью развертывания Россией крылатых ракет в Калининградской области. Об этом в среду в интервью газете The Daily Telegraph заявил начальник штаба ВВС Соединенного Королевства Майкл Уигстон.

"Мы будем учиться рассредоточению", - отметил военачальник, добавив, что в случае размещения крылатых ракет РФ в Калининградской области Великобритания "будет находиться в радиусе" поражения. В связи с этим Лондон намерен проводить учения по рассредоточению авиации, в рамках которых планируются посадки самолетов на гражданские аэродромы и участки автомобильных трасс. Уигстон указал, что подобные маневры отрабатывались в королевских ВВС еще во времена холодной войны.

Британский военачальник объявил о предстоящих учениях под названием Exercise Agile Stance в ходе посещения базы Тихоокеанского флота ВМС США Перл-Харбор на Гавайских островах. По его словам, неспособность авиации к рассредоточению в случае угрозы со стороны противника может привести к повторению событий 7 декабря 1941 года, когда при нападении Японии на Перл-Харбор были уничтожены около 200 американских самолетов.

"Нам необходимо взглянуть на текущую ситуацию как на вызов национальной безопасности и изучить перечень взлетно-посадочных площадок, которыми мы располагаем в Великобритании. Это звучит немного в духе холодной войны, но мы вынуждены вспоминать, как действовать в таких условиях", - сказал Уигстон.

Он также подчеркнул, что переброска Россией современного вида вооружений, например, последнего поколения крылатых ракет, на территорию Калининградской области была бы "шагом наверх по лестнице эскалации". "Россия обладает очень изощренными системами противовоздушной обороны (ПВО). Они наблюдали за нами в Ираке и Афганистане и увидели, насколько решающим фактором была мощь в воздухе", - утверждал начальник штаба ВВС Великобритании.

"Мы отстали с точки зрения противовоздушной обороны. У нас не было необходимости в наличии наземной системы ПВО в связи с нашими стратегическими особенностями и тем фактом, что мы находились под американским зонтиком. У нас не было нужды инвестировать в это. Теперь подход меняется", - сказал он.

О крылатых ракетах в Европе

С 1987 по 2019 год между Москвой и Вашингтоном действовал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), запрещавший сторонам иметь баллистические и крылатые ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5 500 км. В сентябре 2019 года стало известно, что президент России Владимир Путин предложил лидерам ряда стран, в том числе членов НАТО, ввести мораторий на развертывание таких ракет в Европе и других регионах, но Соединенные Штаты фактически отвергли эту инициативу.

Впоследствии Путин подтвердил приверженность России мораторию на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности, "пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства". Он также подчеркнул актуальность призыва к странам НАТО объявить встречный мораторий и заявил о готовности "к дальнейшим шагам по минимизации негативных последствий развала Договора о РСМД на основе принципов равной и неделимой безопасности и сбалансированного учета интересов сторон".

Президент России предложил конкретные варианты деэскалации ситуации. В первую очередь речь идет о взаимных проверках объектов, которые вызывают наибольшую озабоченность сторон. Для российской стороны это комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Mk 41 в Польше и Румынии - хотя США многократно заверяли, что там могут базироваться только зенитные ракеты, теоретически в таких установках можно размещать и крылатые.

Для Запада это крылатые ракеты 9М729, которые, как считают Вашингтон и его союзники, имеют потенциальный радиус больше 500 км, а значит, нарушали ДРСМД. Путин предложил допустить инспекторов на военные объекты в Калининградской области с тем, чтобы те могли убедиться, что таких ракет там нет.