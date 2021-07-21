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В Белом доме заявили, что США продолжат вводить санкции против Минска

Помощник президента США Джейк Салливан в ходе встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской "выразил поддержку американского народа Белоруссии"

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. США продолжат привлекать власти Белоруссии "к ответственности за их действия", в том числе посредством санкций. Такое заявление содержится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой Белого дома по итогам состоявшейся во вторник в Вашингтоне встречи помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

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"Салливан [в ходе встречи] выразил поддержку американского народа Белоруссии и уважение к смелости и решимости оппозиции <...> в борьбе за демократию и права человека. США вместе с партнерами и союзниками продолжат привлекать режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко к ответственности за его действия, в том числе посредством введения санкций", - говорится в сообщении.

"Салливан подтвердил требование администрации [президента США Джо] Байдена, чтобы режим Лукашенко позволил провести заслуживающее доверия международное расследование событий, произошедших 23 мая [речь об инциденте с самолетом компании Ryanair], немедленно освободил всех политических заключенных и вступил во всеобъемлющий и искренний политический диалог с лидерами демократической оппозиции и группами гражданского общества, который будет вести к проведению свободных и честных президентских выборов под наблюдением ОБСЕ", - отмечается в сообщении.

Тихановская прибыла в США 18 июля. Ранее с ней встретились заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд и советник Госдепартамента США Дерек Шолле. Как отмечалось в распространенном в понедельник сообщении Госдепа, "на части встречи" присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Лукашенко, а второе место заняла Тихановская, не признавшая результаты голосования и покинувшая страну. Позже по ее инициативе был создан Координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана руководством республики незаконной.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияСШАБлинкен, ЭнтониСалливан, Джейк
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