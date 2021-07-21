В Белом доме заявили, что США продолжат вводить санкции против Минска

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. США продолжат привлекать власти Белоруссии "к ответственности за их действия", в том числе посредством санкций. Такое заявление содержится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой Белого дома по итогам состоявшейся во вторник в Вашингтоне встречи помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

"Салливан [в ходе встречи] выразил поддержку американского народа Белоруссии и уважение к смелости и решимости оппозиции <...> в борьбе за демократию и права человека. США вместе с партнерами и союзниками продолжат привлекать режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко к ответственности за его действия, в том числе посредством введения санкций", - говорится в сообщении.

"Салливан подтвердил требование администрации [президента США Джо] Байдена, чтобы режим Лукашенко позволил провести заслуживающее доверия международное расследование событий, произошедших 23 мая [речь об инциденте с самолетом компании Ryanair], немедленно освободил всех политических заключенных и вступил во всеобъемлющий и искренний политический диалог с лидерами демократической оппозиции и группами гражданского общества, который будет вести к проведению свободных и честных президентских выборов под наблюдением ОБСЕ", - отмечается в сообщении.

Тихановская прибыла в США 18 июля. Ранее с ней встретились заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд и советник Госдепартамента США Дерек Шолле. Как отмечалось в распространенном в понедельник сообщении Госдепа, "на части встречи" присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Лукашенко, а второе место заняла Тихановская, не признавшая результаты голосования и покинувшая страну. Позже по ее инициативе был создан Координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана руководством республики незаконной.