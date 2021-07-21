AFP: США нанесли первый при Байдене авиаудар по террористической группировке в Сомали

ТАСС, 21 июля. Африканское командование Вооруженных сил США (АФРИКОМ) в координации с правительством Сомали нанесло одиночный авиаудар по террористической группировке "Аш-Шабаб". Как сообщила во вторник представитель Пентагона Синди Кинг Agence France Press (AFP), авиаудар по Сомали стал первым со дня инаугурации президента США Джо Байдена.

"По первоначальной оценке командования, в результате этого авиаудара ни один мирный житель не пострадал и не был убит", - сообщила Кинг. Она добавила, что окончательная оценка результатов операции осложняется продолжающимися боями между силами Сомали и боевиками "Аш-Шабаба".

19 января 2021 года, накануне инаугурации Байдена, военные США нанесли два авиаудара в окрестностях города Джамаме на юге Сомали, ликвидировав троих исламистов. К 18 января по распоряжению бывшего президента США Дональда Трампа был завершен вывод подразделений США из Сомали. Около 700 находившихся там американских военнослужащих передислоцированы на базу США в Джибути и объекты в Кении. При этом АФРИКОМ сохранил возможность наносить воздушные удары по целям на территории Сомали.

"Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб" оценивается в 7 тыс. боевиков.