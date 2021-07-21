В Пентагоне назвали перехваты РФ самолетов и кораблей США безопасными и профессиональными

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Перехваты Вооруженными силами (ВС) России военных самолетов и кораблей США и НАТО являются в общем и целом безопасными и профессиональными. Это признал во вторник командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк.

"В общем и целом эти взаимодействия являются безопасными и профессиональными, несмотря на то что нацелены на устрашение [потенциального противника]", - подчеркнул военачальник, комментируя случаи перехвата и сопровождения российскими самолетами и кораблями сил НАТО. При этом, говоря о ситуации в Черном море, Берк отметил, что силы США и НАТО, а также партнеров Вашингтона, действующие в этом регионе, "постоянно сопровождаются российскими кораблями".

Одновременно адмирал выразил мнение, что в таких случаях все равно велик риск возникновения инцидентов, в том числе способных обернуться крупными последствиями. "Когда ударный самолет пролетает прямо над эсминцем на высоте 100 футов (30 метров), командир [корабля] на свой страх и риск решает, готовится тот атаковать или нет. Можно утверждать, что они [россияне] нас [американцев] поддевают, чтобы мы выстрелили первыми. Мы этого не будем делать, если не имеет место провокация. Но я также не буду просить своих офицеров, чтобы они принимали первый удар в челюсть. Так что здесь существует тактический риск. И данный тактический риск может обернуться стратегической проблемой, и это крупный источник обеспокоенности при возросшей агрессивности", - заявил Берк, выступая на онлайн-семинаре, проведенном Мемориальным фондом ВМС США.

Он также утверждал, что Россия в настоящее время представляет для США такую же угрозу, какая исходила от СССР. "Считаю, что если бы американская общественность могла учесть все детали, которые проглядывают в отдельных газетных вырезках тут и там, взглянула бы на масштабы и спектр российских операций, <...> то, думаю, она была бы по понятным причинам обеспокоена. И, полагаю, это оправданно, потому что российское правительство все еще является экзистенциальной угрозой для США. Уточняю: российское правительство. Считаю, что оно на сегодняшний день является угрозой в такой же степени, какой был в годы холодной войны Советский Союз", - сказал адмирал.

По его словам, ВС России серьезно модернизировали системы своих вооружений, свой подводный флот за последние 10-20 лет. "Они [россияне] наблюдали за тем, как мы вели две сухопутные кампании - в Ираке и Афганистане, они усваивали наши уроки. Им на обучение требуется намного меньше времени, чем нам. И они действуют совершенно иным образом", - убежден Берк.

"Тем не менее они не являются какими-то великанами. Они понимают и уважают потенциал США и НАТО. И они понимают, что мы способны защитить себя", - сказал адмирал про ВС России.