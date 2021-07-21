США осудили заявления об изменении статуса района Вароша на севере Кипра

ТАСС, 21 июля. США осудили заявления лидера турок-киприотов, президента самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсина Татара и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об изменении статуса части района Вароша в кипрском городе Фамагуста. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном пресс-службой Госдепартамента США во вторник.

"Соединенные Штаты осуждают сделанное сегодня [20 июля] лидером турок-киприотов Эрсином Татаром и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявление о передаче части Вароши под контроль турок-киприотов. Этот шаг явно противоречит резолюциям 550 и 789 Совета Безопасности ООН, которые недвусмысленно призывают к тому, чтобы Вароша управлялась Организацией Объединенных Наций", - говорится в сообщении Госдепа.

США также призвали турок-киприотов и Турцию "отменить свое решение, а также все шаги, предпринятые с октября 2020 года", отмечается в документе.

По сообщению газеты "Сайпрус мейл", Татар заявил во вторник на военном параде в турецкой части Никосии, что часть района Вароша в кипрском городе Фамагуста будет демилитаризована и выделена в пользование греко-кипрских собственников. Как он отметил, военная зона, составляющая около 3,5% закрытой части Вароши, будет упразднена. Присутствовавший на параде Эрдоган приветствовал это решение, заявив, что оно будет выгодно всем сторонам.

Согласно резолюции СБ ООН № 550 от 1984 года, Вароша, которая расположена в нейтральной зоне острова, должна оставаться нетронутой до возвращения в него потомков греко-кипрских собственников, изгнанных оттуда в 1974 году. Возвращения этого района Фамагусты под контроль миротворцев ООН (де-факто он находится под контролем войск Турции) с целью имплементации вышеуказанного документа требует и резолюция СБ ООН № 789 от 1992 года. Несмотря на существование этих двух резолюций, 8 октября 2020 года власти самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра открыли доступ туристам в приморскую часть северных кварталов Вароши.