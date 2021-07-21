Премьер-министр Гаити призвал граждан поверить в возможность перемен в стране

ГАВАНА, 21 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри считает, что несмотря на множество проблем Гаити сможет справиться с трудностями, и призвал граждан республики поверить в возможность перемен к лучшему.

"Перед лицом множества проблем некоторые из нас могут испытать пессимизм, но в каждом гаитянине есть тяга к величию и патриотизму, который порождает надежду на национальный переворот и неумолимые перемены, - написал политик во вторник в Twitter. - Да, Республику Гаити можно вернуть на путь экономического и социального прогресса, трудом можно вернуть нашей стране ее достоинство, статус и место в сообществе наций. При участии и воле всех гаитян, а также при поддержке наших партнеров и всего международного сообщества, возможно вернуть мир и безопасность. Возможно действовать так, чтобы социальная справедливость перестала быть мифом и наконец стала реальностью в нашей стране".

Совет министров во главе с Ариэлем Анри принял на себя управление страной во вторник и будет работать по меньшей мере до избрания нового главы государства. Политические круги Гаити отказались от идеи избрания временного президента на этот срок. Президентские и парламентские выборы в Гаити назначены на 26 сентября, второй тур выборов президента в случае необходимости пройдет 21 ноября.

71-летний Ариэль Анри является членом левоцентристской партии "Патриотическое единство", а также одним из самых известных нейрохирургов Гаити. Он учился в университетах США и Франции, где проработал 19 лет, а по возвращении в Гаити стал главой отделения нейрохирургии одной из главных больниц страны.

На политическую сцену Анри впервые вышел в начале 2000-х годов, а в 2006 году стал одним из руководителей Министерства здравоохранения Гаити. Политик отвечал за сферу здравоохранения после землетрясения в 2010 году. В 2015-2016 годы Анри работал в качестве министра внутренних дел и министра труда и социальных дел Гаити. Во время пандемии коронавируса политик был советником правительственной научной группы по реагированию на кризис в области здравоохранения.

Анри был назначен на должность премьера президентом Гаити Жовенелем Моизом 5 июня - за два дня до убийства лидера страны. Однако он не успел вступить в должность, и управление республикой на себя взял исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф. Позже последний заявил о готовности уйти в отставку с поста временного главы правительства "на благо страны", поскольку конфликт между политиками мог усугубить политический кризис. Жозеф получил должность министра иностранных дел и по делам религий в новом правительстве.