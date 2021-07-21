Новые машины скорой помощи получили медики из сирийского Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 21 июля. /ТАСС/. Новые автомобили скорой помощи получили медики из сирийского города Алеппо, где ранее боевики из исламистских группировок похитили и уничтожили большую часть парка машин медиков. Об этом сообщил журналистам начальник городской станции скорой помощи Зихад Шейх.

"Во время осады Алеппо боевики все уничтожили. Машины забрали себе. На оставшихся мы патрулировали город. Телефонная связь не работала - мы не могли принимать вызовы. Просто выезжали на улицу и ехали туда, где шли бои. Понятно, что именно там была нужна наша помощь", - сообщил он, добавив, что получено три новых автомобиля, один из которых может работать в условиях бездорожья. Через месяц медики ожидают расширение автопарка.

По словам Шейха, до прихода в город террористов в 2012 году автопарк составлял 65 автомобилей и этого числа было достаточно для помощи пациентам, в настоящее время осталось около 20 машин, остальные были похищены и уничтожены боевиками.

До войны Алеппо официально считался крупнейшим городом Сирии, где проживало более 2,3 млн человек. В 2012 году в город вторглись в город, где затем шли ожесточенные бои с правительственными силами Сирии за контроль над Алеппо. В конце 2016 года сирийской армии, при поддержке России, удалось установить контроль над городом, но при этом, позднее город подвергался минометными и ракетным обстрелам со стороны боевиков.