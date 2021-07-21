Суд Гонконга 27 июля вынесет первый приговор по делу о нарушении закона о нацбезопасности

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 июля. /ТАСС/. Верховный суд Гонконга, как ожидается, 27 июля вынесет приговор по делу первого обвиняемого в нарушении закона о национальной безопасности, принятого летом прошлого года по инициативе Пекина. Об этом сообщила в среду газета The Standard.

Речь идет о судебном процессе над 24-летним антиправительственным активистом по фамилии Тун, работавшим официантом. Во время протестных акций 1 июля прошлого года радикал въехал на мотоцикле в группу полицейских. При этом он имел при себе флаг с некими "революционными" лозунгами.

Задержанный обвиняется как в терроризме, так и в подстрекательстве к сепаратизму, что по новому закону, принятому за день до того инцидента, карается наказанием вплоть до пожизненного заключения. Ему также вменяется статья "Опасное вождение". Данный процесс проходит с участием трех специально уполномоченных главой администрации Гонконга судей, без присутствия присяжных заседателей.

Основную сложность и споры в ходе судебных дебатов вызвала интерпретация лозунга, который содержался на установленном на мотоцикле флаге: "Освободим Гонконг, революция нашего времени!". Адвокаты подсудимого оспаривают, что это должно трактоваться как подстрекательство к отделению Гонконга от Китая, и указывают, что у привлеченных в качестве экспертов ученых-лингвистов и историков нет однозначного мнения по поводу этой весьма расплывчатой формулировки.

Обвиняемый своей вины не признает ни по одному пункту. Он также не смог обжаловать исключение из процесса коллегии присяжных заседателей. За год с момента ареста ему было отказано в возможности выйти под залог.

Закон о нацбезопасности

Летом 2020 года парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия этого правового акта радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, где в 2019 году прокатилась волна массовых протестов и беспорядков.

Всего полиция задержала за последние месяцы свыше ста подозреваемых в нарушении нового закона, включая медиамагната Джимми Лая. Приговор никому из них пока не вынесен.