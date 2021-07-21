Посол Китая: встреча глав правительств РФ и КНР планируется во второй половине года

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Встреча глав правительств России и Китая ожидается во второй половине текущего года. Об этом заявил в среду посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй на пресс-конференции, посвященной 100-летию Коммунистической партии Китая.

"Во второй половине года мы ожидаем по плану регулярную встречу премьеров", - сказал он.

По его словам, формат встречи еще не определен.

2 декабря прошлого года премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и премьер-министр России Михаил Мишустин в режиме видеоконференции провели 25-ю регулярную встречу глав правительств двух государств.