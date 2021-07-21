Израиль и Греция осудили действия Турции по статусу района Вароша

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Израиля Яир Лапид и Греции Никос Дендиас в ходе переговоров в Иерусалиме в среду выразили глубокую озабоченность шагами, предпринятыми Турцией по изменению статуса Вароши - находящегося в буферной зоне курортного района города Фамагуста на Кипре. Об этом сообщила пресс-служба МИД еврейского государства.

"21 июля в Иерусалиме состоялась встреча министров иностранных дел Израиля и Греции. Главы дипломатических ведомств двух стран обсудили шаги, предпринятые Турцией в районе Вароши на Кипре, и выразили глубокую озабоченность этими шагами", - говорится в заявлении. В пресс-службе добавили, что "Лапид и Дендиас обсудили двусторонние, региональные и энергетические вопросы, а также отношения между Израилем и ЕС".

"Это первый визит министра иностранных дел одной из стран Европы в Израиль с момента формирования нового [израильского] правительства (13 июн). Отношения между Израилем и Грецией крепкие и прочные, и мы намерены развивать и укреплять их и далее", - заявил в ходе переговоров Лапид, чьи высказывания распространила пресс-служба МИД еврейского государства.

По сообщению газеты Cyprus Mail, лидер турок-киприотов, президент самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар заявил во вторник на военном параде в турецкой части Никосии, что часть района Вароша будет демилитаризована и выделена в пользование греко-кипрских собственников. Он добавил, что те собственники, которые обратятся в созданную в ТРСК комиссию по недвижимости, будут иметь право вернуться к управлению своей собственностью в Вароше. Присутствовавший на параде президент Турции Тайип Эрдоган приветствовал это решение, заявив, что оно будет выгодно всем сторонам.

Согласно резолюции Совета Безопасности ООН от 1984 года Вароша, которая расположена в нейтральной зоне острова, должна оставаться нетронутой до возвращения туда потомков греко-кипрских собственников, изгнанных в 1974 году. Возвращения этого района под контроль миротворцев ООН (де-факто он находится под контролем войск Турции) требует резолюция СБ ООН от 1992 года. Несмотря на существование этих двух резолюций, 8 октября 2020 года власти самопровозглашенной ТРСК открыли доступ туристам в приморскую часть северных кварталов Вароши.