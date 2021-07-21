Президент Афганистана заявил, что "Талибан" поддерживает глубокие связи с "Аль-Каидой"

ТЕГЕРАН, 21 июля. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) поддерживает глубокие связи с террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ), а также террористическими группировками "Лашкар-э-тайба" и "Джейш-э-Мохаммад" (обе запрещены в РФ). Об этом заявил в среду президент Афганистана Ашраф Гани. По его словам, талибы намереваются превратить Афганистан в прибежище для повстанцев.

"Талибан" поддерживает глубокие связи с "Аль-Каидой", "Лашкар-э-тайба" и "Джейш-э-Мохаммад", - цитирует выступление президента в штаб-квартире Корпуса специальных операций афганский телеканал Tolo News. - Война, которую ведет "Талибан", не обладает каким-либо религиозным или национальным обоснованием. Мы постараемся переломить ситуацию в ближайшие три-шесть месяцев, разрабатываем планы для позитивных перемен".

"Талибан" хочет превратить Афганистан в прибежище для разного рода мятежников, - указал президент. - Правительство никогда не допустит этого. Наша цель - защитить Афганистан и его свободу, достижения за последние 20 лет. У нас есть воля установить справедливый и прочный мир".

"Аль-Каида" обучает талибов

Афганское агентство Bakhtar со ссылкой на высшее командование армии Афганистана сообщает, что "Аль-Каида" помогает боевикам "Талибан" совершать террористические атаки в стране, предоставляет своих инструкторов. Это сотрудничество активизируется по мере усиления боев в Афганистане. Так, представители отрядов народного ополчения в афганской части Памира свидетельствуют о том, что иностранные боевики, связанные с "Аль-Каидой", оказывают помощь талибам, обучая их взрывному делу, изготовлению поясов смертников и подготовке террористов-смертников. В провинциях Баглан, Тахар, Бадахшан и Кундуз среди захваченных боевиков "Талибан" выявлены узбекские, арабские, таджикские и пакистанские наемники.

Иногда члены "Аль-Каиды" возглавляют отряды иностранных наемников. Так, по данным источников Bakhtar, член "Аль-Каиды" этнический уйгур из Китая Фуркан Казак командует отрядом из 200 боевиков в районе Джирм афганской провинции Бадахшан.

В начале июля движение "Талибан" (запрещено в РФ) взяло под контроль районы Афганистана вдоль границ с пятью странами - Ираном, Таджикистаном, Туркменией, КНР и Пакистаном - на фоне вывода войск западной коалиции. Как заявил новый командующий ВС Афганистана генерал Вали Мохаммад Ахмадзай, приоритетом для армии является защита от талибов основных городов страны, пограничных переходов и шоссе. По его словам, главари "Талибана" намерены сначала перерезать основные дороги, по которым идет подвоз товаров, а затем развернуть наступление на города и районы.