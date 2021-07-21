Нуланд пригрозила Турции санкциями из-за закупок оружия и военной техники у России

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты введут в отношении Турции дополнительные односторонние санкции, если она продолжит приобретение крупных систем вооружений и военной техники у России. С таким предупреждением в адрес Анкары выступила в среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Мы продолжаем возражать против покупки и развертывания Турцией российской системы ПВО С-400. И ясно дали понять, что любые новые крупные закупки вооружений у России повлекут за собой дополнительные санкции [в рамках американского закона] CAATSA", - заявила заместитель главы внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Продажи [Вашингтоном Анкаре] и совместное производство [с Турцией истребителя-бомбардировщика пятого поколения] F-35 будут продолжать оставаться приостановленными", - добавила Нуланд.

Глава комитета Роберт Менендес (демократ, от штата Нью-Джерси) поинтересовался у дипломата, можно ли говорить о наличии у нее приверженности дальнейшему введению рестрикций в рамках CAATSA. "Да, господин председатель. И не только моей приверженности, но и приверженности президента [США Джо Байдена]", - ответила Нуланд. CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) - это принятый в США в 2017 году закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Этот нормативно-правовой акт угрожает применением односторонних американских рестрикций в отношении государств, приобретающих у России современные крупные системы вооружений и военной техники.

Нуланд заявила, что Соединенные Штаты предлагают и продолжат предлагать Турции различные способы выхода из ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, против которой выступает Вашингтон.

"Мы продолжаем предлагать им [властям Турции] различные способы выхода из этой ситуации, в том числе на нашей последней встрече на высшем уровне, и мы продолжим это делать, вести этот разговор", - сказала она.

"Есть множество того, что мы не можем делать вместе, хотя хотели бы, пока эта ситуация продолжается", - добавила Нуланд.

Она заявила, что ей, как и многим другим в американской администрации, непонятно, "зачем союзник по НАТО захотел приобрести российские системы и поставить тем самым под угрозу все те, что было поставлено под угрозу, в том числе совместное производство F-35".

Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон ранее исключил Анкару из американской программы производства F-35. Кроме того, США долгое время грозили Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешили делать эти шаги, поскольку опасались дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО, а Анкара предупреждала, что не оставит применение подобных рестрикций без ответа. В декабре 2020 года Вашингтон ввел такие санкции.