Пентагон заявил, что вывод войск США из Афганистана завершен на 95%

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Вывод войск США из Афганистана практически полностью завершен, а военные базы за пределами Кабула переданы партнерам. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

По его словам, "менее чем за три месяца" американские войска смогли "почти на 95% завершить вывод". "Кроме того, все военные базы за пределами Кабула были полностью переданы Министерству обороны Афганистана и силам безопасности Афганистана", - сказал он.

"Небольшой контингент, состоящий по большей части из военнослужащих, но, кроме того, включающий некоторых гражданских лиц и подрядчиков, а также сотрудников Госдепартамента, остается в Афганистане, чтобы обеспечивать безопасность и поддерживать наше дипломатическое присутствие в Кабуле", - добавил он.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод войск стартовал в мае.