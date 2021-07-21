Госдеп утверждает, что Турция начинает жалеть о сближении с Россией

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Американская администрация считает, что Турция начинает сожалеть о своем сближении с Россией и о покупке у Москвы зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Такое мнение высказала в среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных отношениям Вашингтона и Анкары.

По словам Нуланд, "при предыдущей администрации [США] имело место значительное углубление турецко-российских отношений". "Оно началось в Сирии, а затем распространилось на другие сферы. Не буду говорить за турок, но, мне кажется, у них - в Анкаре, - как я ощущаю, есть сожаление по поводу, скажем так, этой покупки, по поводу этих отношений. Это не обязательно сработало в интересах Анкары", - сказала она.

Кроме того, Нуланд сообщила, что процесс замещения Турции другими поставщикам в программе производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 завершится, вероятно, менее чем через год. "После того, как мы завершили взаимодействие [с Турцией] по F-35, были причины, касавшиеся поставок, на то, чтобы заместить [Турцию] в производстве комплектующих и нарастить его при помощи других поставщиков, дабы мы не нанесли ущерба программе в глобальном масштабе. Насколько я понимаю, <...> мы завершим [процесс замещения Турции] в течение года, если не быстрее", - сказала дипломат.

"В целом Турции был нанесен существенный удар в плане не только безопасности, но и экономики в результате замораживания программы [ее участия в выпуске F-35] - в плане рабочих мест и потенциала экспорта, того, чтобы быть частью цепочки экспортеров в будущем", - утверждала Нуланд.

F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания ранее принимали участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Однако в 2019 году Вашингтон принял решение исключить Анкару из числа участников программы в связи с приобретением Турцией у России зенитных ракетных систем С-400. Самолеты F-35 закупают также Израиль и Япония.