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Зеленский подписал закон о коренных народах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский Ирина Яковлева/ТАСС
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Президент Украины Владимир Зеленский
© Ирина Яковлева/ТАСС

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах страны, среди которых не значатся русские. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал инициированный им Закон "О коренных народах Украины" № 1616-IX, который Верховная рада приняла 1 июля 2021 года. Документ направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Украины.

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