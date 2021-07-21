{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: беспилотники США атаковали наземные цели в сирийской Хасеке

В результате атаки погибли трое мирных жителей

БЕЙРУТ, 21 июля. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты американских ВВС нанесли в среду удары по наземным целям в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Как сообщило агентство SANA, в селении Хирбет-Джамус поблизости от границы с Ираком атаке подверглись жилые постройки, в результате погибли трое мирных жителей.

18 июля американские ВВС нанесли серию ударов по позициям бойцов иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" в окрестностях пограничного города Бу-Кемаль в соседней провинции Дейр-эз-Зор. Было уничтожено одно транспортное средство, о жертвах и пострадавших не сообщалось.

28 июня во время атаки ВВС США на позиции "Аль-Хашд аш-Шааби" в пограничных районах были убиты не менее четырех шиитских ополченцев. Кроме того, по информации агентства SANA, погиб один ребенок и еще три человека получили ранения.

Бойцы шиитских формирований воюют на стороне сирийской правительственной армии и оказывают ей содействие в борьбе с бандами террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), которые в последнее время активизировались в пограничной местности.

Теги
СШАСирия
Антонов прокомментировал заявление США и Германии по "Северному потоку - 2"
Совместное заявление США и ФРГ о поддержке Украины и обеспечении европейской энергобезопасности, принятое ранее, вызывает серьезные вопросы и непонимание в части политических выпадов в адрес России, заявил посол РФ в Вашингтоне
Читать полностью