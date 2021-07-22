В Норвегии вспоминают жертв совершенных 10 лет назад Брейвиком терактов

ХЕЛЬСИНКИ, 22 июля. /ТАСС/. В Норвегии в четверг пройдут памятные мероприятия в десятилетнюю годовщину терактов, совершенных приверженцем праворадикальной идеологии Андерсом Брейвиком. Как сообщила пресс-служба норвежского правительства, мероприятия будут проходить в течение всего дня.

Они начнутся в правительственном квартале Осло, где был совершен первый теракт. Там утром 22 июля соберутся представители национальной группы поддержки пострадавших и семей жертв, члены норвежской королевской семьи, депутаты парламента и министры правительства. С речью выступит премьер-министр Эрна Сульберг, после чего будут зачитаны имена восьми погибших в Осло и 69 - на острове Утёйя, куда Брейвик направился после теракта в правительственном квартале, затем состоится возложение венков и минута молчания.

Днем в Кафедральном соборе Осло и в церкви Холе запланированы поминальные службы. В Кафедральном соборе выступит генсек НАТО, экс-премьер, бывший в 2011 году председателем норвежской Рабочей партии, Йенс Столтенберг. После завершения службы в соборе в церквях по всей стране начнется колокольный звон.

В 15:00 по местному времени (16:00 мск) памятные мероприятия переместятся на Утёйю, где пройдет минута молчания. В 19:00 (20:00 мск) колокола в ратуше норвежской столицы пробьют 77 раз - по числу погибших во время трагедии.

В 20:00 (21:00 мск) в Осло на спортивной арене "Спектрум" начнется национальная памятная церемония. На нее приглашены пострадавшие во время терактов, семьи погибших, а также представители власти. Мероприятие будет транслироваться телекомпанией NRK, однако присутствовать на нем лично смогут и другие желающие - бесплатные билеты можно забронировать онлайн.

Из-за пандемии доступ на церемонию будет разрешен только обладателям сертификатов, подтверждающих вакцинацию или перенесенный ковид, а также тем, у кого будет с собой результат отрицательного теста, сданного не более чем за 24 часа до события. Как ожидается, с речью перед собравшимися выступит король Норвегии Харальд V, также будет исполнен ряд музыкальных номеров.

История терактов

22 июля 2011 года Андерс Брейвик привел в действие мощное взрывное устройство, заложенное у одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек и несколько сотен получили ранения. В тот же день он устроил бойню на острове Утёйа, убив 69 и ранив 66 человек. В основном это были подростки - участники ежегодного слета молодежного крыла Рабочей партии, в политике которой Брейвик видел причину многих проблем Норвегии, включая засилье мигрантов.

В настоящий момент террорист отбывает 21-летний тюремный срок (на момент совершения терактов максимальный из предусмотренных норвежским законодательством - прим. ТАСС), который может продлеваться неограниченное число раз, если заключенный, по мнению властей, продолжает представлять опасность для общества.