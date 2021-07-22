Польша отправит в Литву помощь в связи с миграционной ситуацией на границе с Белоруссией

ВАРШАВА, 22 июля. /ТАСС/. Польские власти решили направить в Литву гуманитарную помощь в связи со сложной ситуацией в этой стране из-за наплыва нелегальных мигрантов из Белоруссии. Об этом польское внешнеполитическое ведомство сообщило в среду на своем официальном сайте.

"В связи с продолжающимся несколько месяцев кризисом, связанным с наплывом нелегальных мигрантов с территории Белоруссии на границу с Литвой, Польша решила направить конвои с гуманитарной помощью. Это жест солидарности и поддержки нашего соседа и союзника", - указано в сообщении.

Материальная помощь будет состоять из предметов первой необходимости. В частности, она включит палатки с оборудованием, электрогенераторы, одеяла, походные кровати, табуреты, походные столы, обогреватели, постельные принадлежности, одеяла и другие предметы.

"Анализ обстоятельств и сообщения польских и литовских пограничных служб указывают на то, что мы имеем дело с кризисом, который был создан искусственно и намеренно. Мы осуждаем такой подход, который использует сложную социальную, экономическую, а иногда и политическую ситуацию в странах происхождения мигрантов в целях текущей политической повестки дня", - говорится в сообщении польского ведомства.

"Мы заявляем о полной солидарности с Литвой и призываем все страны ЕС поддержать власти в Вильнюсе в их усилиях по обеспечению безопасности внешней границы ЕС", - констатировал МИД Польши.

С начала года на литовско-белорусской границе были задержаны 2 228 нелегалов, что в 27 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути проникновения нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.