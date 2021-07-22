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Антонов прокомментировал заявление США и Германии по "Северному потоку - 2"

Совместное заявление США и ФРГ о поддержке Украины и обеспечении европейской энергобезопасности, принятое ранее, вызывает серьезные вопросы и непонимание в части политических выпадов в адрес России, заявил посол РФ в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Зафиксированные в заявлении США и Германии по проекту "Северный поток - 2" угрозы санкций и обвинения в адрес России в "злонамеренной" деятельности не имеют под собой оснований, Москва не приемлет такую риторику. Об этом заявил в среду посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журналистов. Его высказывания приводятся на странице российского диппредставительства в Facebook.

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По словам посла, документ вызывает серьезные вопросы и даже непонимание в части политических выпадов в адрес России. "Враждебная тональность по отношению к нашей стране в корне противоречит духу переговоров двух президентов 16 июня в Женеве", - констатировал он.

"Попытки представить нас в качестве агрессора и страны, проводящей "злонамеренную" деятельность, давно стали визитной карточкой русофобов. Угрозы в наш адрес - беспочвенны и бесполезны, - указал Антонов. - Такую риторику мы не приемлем, как и не можем принять практику нелегитимных односторонних санкций. Мандат на это имеется только у СБ ООН".

Дипломат особо отметил, что многолетним честным взаимодействием с Европой и другими потребителями российских углеводородов Москва доказала, что является надежным партнером. "Мы никому никогда не навязывали свои поставки, не использовали энергоресурсы в качестве орудия политического давления и не пытались этим решить какие-либо приписываемые нам узкоконъюнктурные цели, - подчеркнул он. - Любые обвинения на этот счет отвергаем. Видим в таких потугах не что иное, как недобросовестную конкуренцию".

Антонов напомнил, что строительство "Северного потока - 2" и любых других российских экспортных трубопроводов "является предметом коммерческих договоренностей с теми государствами, которые заинтересованы" в газе из РФ. "Россия готова поставлять ровно столько углеводородов, сколько будет нужно потребителям", - констатировал он.

Поставка углеводородов

Трубопровод "Северный поток - 2" является предметом коммерческих договоренностей с теми странами, которые заинтересованы в российском газе. Как подчеркнул Антонов, Россия готова поставлять потребителям столько углеводородов, сколько им понадобится.

"Неустанно повторяем: строительство "Северного потока - 2" и любых других российских экспортных трубопроводов является предметом коммерческих договоренностей с теми государствами, которые заинтересованы в нашем газе. Россия готова поставлять ровно столько углеводородов, сколько будет нужно потребителям", - заявил Антонов, слова которого приводятся в "Фейсбуке" на странице российской дипмиссии.

"Северный поток - 2" - одна из спорных тем в отношениях Вашингтона и Берлина. Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить газопровод. Этот проект в Берлине считают экономическим, но настаивают на том, чтобы роль транзитера сохранила Украина. Вашингтон выступал против строительства и пытался заблокировать проект. В среду было официально объявлено о достижении договоренностей между США и ФРГ по "Северному потоку - 2".

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.

 

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