WSJ: расследованием "гаванского синдрома" займется выслеживавший бен Ладена ветеран ЦРУ

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Ветеран американских спецслужб, который ранее занимался поиском лидера террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена, займется расследованием случаев недомоганий, выявленных у некоторых американских госслужащих в ряде стран в последние годы. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, директор ЦРУ Уильям Бернс, который видит одной из приоритетных задач расследование так называемого "гаванского синдрома", выбрал одного из опытных сотрудников контртеррористического отдела своего управления для руководства следственными работами по этому делу. Как отмечает издание, новый руководитель ранее порядка десяти лет занимался аналитикой и поиском сети террористической организации "Аль-Каида" и ее лидера в то время Усамы бен Ладена. Называвшийся СМИ "террористом номер один" бен Ладен был убит в результате спецоперации спецназа ВМС США в городе Абботтабад на северо-западе Пакистана в мае 2011 года.

Ранее журнал The New Yorker сообщил, что в текущем году минимум у 20 американских госслужащих в австрийской столице были "необъяснимые проблемы со здоровьем", схожие с теми, которые в прошлом наблюдались у американских дипломатов на Кубе и стали известны как "гаванский синдром". Источники издания не исключили, что причиной недомогания американских дипломатов, сотрудников разведки и других служащих стали так называемые атаки с возможным применением "направленной энергии".

Предыдущая вашингтонская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 дипломатов США. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США в свете произошедшего отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек численность ее дипломатической миссии в Вашингтоне.

Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.

Весной 2018 года в США появились сообщения о том, что сотрудник консульства в Гуанчжоу мог подвергнуться "акустической атаке", подобной тем, от которых ранее, с точки зрения вашингтонской администрации, пострадали американские дипломаты на Кубе. В свою очередь правительство КНР подчеркнуло тогда, что не обнаружило признаков "акустической атаки" на работника консульства.