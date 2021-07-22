Эксперт: сделка по "Северному потоку - 2" налагает серьезные обязательства на Германию

ВАШИНГТОН, 22 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американо-германские договоренности по ситуации вокруг газопровода "Северный поток - 2" налагают существенные обязательства, в том числе финансовые, на Берлин, а также вызовут шквал критики со стороны Конгресса США в адрес вашингтонской администрации. Такое мнение выразил президент Американского института современных германских исследований при Университете Джонса Хопкинса Джефф Ратке, комментируя в среду по просьбе корреспондента ТАСС сделку Вашингтона и Берлина, которая направлена на преодоление противоречий между ними, вызванных проектом "Северный поток - 2".

Отказ от санкций и деньги для Киева. Главное о сделке США и ФРГ по "Северному потоку - 2"

"Германское правительство, конечно, счастливо, что сделка достигнута, поскольку она устранит угрозу [применения односторонних американских] санкций. Однако она сопровождается существенными обязательствами [Берлина]. Некоторые из них являются финансовыми и затрагивают Украину. Другие являются политическими - такие как обязательство предпринимать национальные действия, если Россия совершает агрессивные акты по отношению к Украине", - сказал эксперт - бывший сотрудник Госдепартамента США, отставной кадровый дипломат с 24-летним стажем работы.

"Соединенные Штаты надеются, что это (достигнутые договоренности - прим. ТАСС) позволит германо-американскому партнерству, которое при администрации [президента Джо] Байдена переживает ренессанс, развиваться дальше для достижения общих целей, в частности обеспечения европейской безопасности. Если это увенчается успехом, то речь будет идти о долгосрочном успехе Вашингтона, хотя администрации Байдена придется пережить бурю критики со стороны Конгресса", - прогнозирует Ратке. В 2014-2015 годах он работал официальным представителем американского внешнеполитического ведомства.

По словам собеседника агентства, "администрация Байдена пытается решить дилемму, вызванную "Северным потоком - 2". "В Соединенных Штатах к этому проекту относятся с глубокой антипатией, против него выступают как [находящиеся на данном этапе у власти] демократы, так и республиканцы", - отметил он.

"В то же время, - убежден Ратке, - есть пределы тому, как далеко США могут зайти в противодействии "Северному потоку - 2" без [негативного] влияния на другие американские интересы [в отношениях] с Германией". "Сделка с Берлином представляет собой попытку укрепить поддержку Германией Украины и создать позитивную динамику [в] ЕС по вопросам, касающимся энергетики", - полагает аналитик. Возглавляемый им институт базируется в Вашингтоне.

Ратке не стал однозначно отвечать на вопрос о том, кто остался в выигрыше, а кто - в проигрыше от сделки, можно ли считать достигнутые договоренности компромиссом для всех вовлеченных в данное дело сторон. Он также отказался давать оценку высказываниям члена Сената Конгресса Теда Круза (республиканец, от штата Техас), который ранее назвал сделку "полной капитуляцией" Байдена перед президентом России Владимиром Путиным и "геополитической ошибкой на поколения" со стороны США. "Я бы не стал характеризовать [соглашение] как компромисс для всех затронутых сторон. И я не стану анализировать комментарий сенатора Круза", - сказал специалист.

О проекте

Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода "Северный поток - 2" и прилагает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Кроме того, многие эксперты указывают, что США пытаются продавить таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает среди прочего возможность применения односторонних ограничительных мер в отношении компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Последний предполагает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из них - 27,5 млрд кубометров в год. Новый трубопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 19 мая, что Вашингтон отказался от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По свидетельству главы внешнеполитического ведомства, это решение отвечает национальным интересам США. Вместе с тем Вашингтон решил применить ограничительные меры против ряда российских участников сооружения газопровода. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром".