Сенаторы-республиканцы заблокировали законопроект о модернизации инфраструктуры США

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Пакет ассигнований с целью модернизации инфраструктуры США в объеме около $1,2 трлн, согласованный ранее президентом США Джо Байденом с группой сенаторов от обеих партий, в среду не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США из-за противодействия со стороны республиканцев. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

На голосование был вынесен вопрос о начале дебатов по законопроекту. Для утверждения этой инициативы за нее должны были высказаться не менее 60 сенаторов, однако в итоге за переход к дебатам в Сенате, где места между республиканцами и демократами разделены поровну, проголосовали 49 сенаторов, остальные 51 - против.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) в последний момент изменил свой голос, также высказавшись против начала дебатов. Как отмечают американские СМИ, этот технический шаг позволил ему снова вынести вопрос на голосование в короткие сроки.

24 июня президент США Джо Байден вместе с группой сенаторов от обеих партий согласовал пакет ассигнований с целью модернизации инфраструктуры страны на $1,2 трлн.

Одновременно глава американской администрации намерен добиваться принятия отдельного плана объемом около $3,5 трлн долларов, который основан на объявленной им ранее программе модернизации инфраструктуры и развития рынка труда в США. По оценке президента, воплощение замысла стало бы крупнейшей инвестицией в рабочие места со времен Второй мировой войны. Главная составная часть плана демократа - это модернизация транспортной инфраструктуры. Байден предлагает покрыть расходы на реализацию плана путем увеличения налогов, в том числе на прибыль корпораций. Республиканцы подвергли план президента критике.