СМИ: ВВС Израиля атаковали военный аэродром в сирийской провинции Хомс

БЕЙРУТ, 22 июля. /ТАСС/. Самолеты ВВС Израиля нанесли в ночь на четверг удары по военному аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщил вещающий из Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) телеканал Al Hadath.

По его информации, ракеты по авиабазе были выпущены из ливанского воздушного пространства. Во время атаки в Шайрате раздалось несколько мощных взрывов.

Ранее агентство SANA со ссылкой на военный источник передало, что сирийские средства ПВО отразили нападение израильских ВВС в Хомсе. Согласно его сведениям, атака на наземные объекты в районе Эль-Кусейр последовала в 01:13 по местному времени (совпадает с московским). "Сирийские силы ПВО поразили большинство воздушных целей противника, - отметил источник. - В результате агрессивной вылазки Израиля нанесен только материальный урон, погибших нет".

20 июля израильские самолеты атаковали военные заводы, расположенные в Эс-Сафире к юго-востоку от сирийского города Алеппо. По сведениям "Аль-Хадас", удары были также нанесены по складам с оружием, принадлежащим проиранским шиитским формированиям, которые воюют на стороне сирийской армии. О потерях в их рядах никаких данных не поступало.