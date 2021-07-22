Демократы и республиканцы не договорились о совместном расследовании штурма Капитолия

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Демократы и республиканцы Конгресса США не смогли договориться о проведении совместного разбирательства обстоятельств январского штурма Капитолия. Планы формирования в Палате представителей Конгресса двухпартийного специального комитета, призванного заниматься этим расследованием, ни к чему не привели в условиях острейших разногласий между демократами и республиканцами.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси отказалась в среду ввести в состав комитета двух из пяти республиканцев, кандидатуры которых были ранее предложены Кевином Маккарти. Последний является руководителем республиканского меньшинства в нижней палате Конгресса. Представляющая правящую Демократическую партию Пелоси заявила, что возражает против включения в состав комитета конгрессменов-республиканцев Джима Джордана и Джима Бэнкса. Они входят в число активных сторонников предыдущего президента США и однопартийца Дональда Трампа.

В своем письменном заявлении Пелоси выразила мнение, что работа Джордана и Бэнкса в составе комитета способна поставить под угрозу "непредвзятость расследования". В связи с этим спикер Палаты представителей подчеркнула, что "должна отвергнуть рекомендации, касающиеся включения конгрессменов Бэнкса и Джордана в специальный комитет". При этом она признала, что приняла "беспрецедентное решение". Однако того требует "беспрецедентный характер [событий] 6 января", убеждена Пелоси.

Два расследования

Со своей стороны Маккарти охарактеризовал поступок Пелоси как "вопиющее злоупотребление полномочиями". Ее шаг, считает лидер фракции республиканцев, "нанесет непоправимый ущерб данному институту", то есть Конгрессу.

Маккарти объявил, что в свете действий Пелоси он отзывает кандидатуры всех пяти своих коллег, которые выдвинул в понедельник. Решение спикера означает, что специальный комитет, представляющий лишь одну партию, "потерял всю легитимность", полагает лидер республиканского меньшинства.

Кроме того, он предупредил, что его однопартийцы "проведут собственное расследование фактов", относящихся к событиям 6 января, если Пелоси не изменит свое решение".

От комиссии к комитету

Инициативу, предусматривающую создание комитета, Палата представителей одобрила в конце июня. Только двое из 211 республиканцев нижней палаты Конгресса проголосовали за создание комитета - Лиз Чейни и Адам Кинзингер. Оба они входили в группу из 10 республиканцев Палаты представителей, голосовавших в январе за импичмент Трампа.

Предполагалось, что в состав спецкомитета войдут 13 конгрессменов от обеих партий. Пятерых должен был предложить Маккарти, а остальных, включая председателя комитета, - Пелоси. Она имеет право отказать Маккарти в его кандидатурах и решить, кто войдет в окончательный состав комитета, который получит полномочия вызывать повесткой свидетелей на свои слушания.

В мае Палата представителей высказалась за формирование независимой комиссии при Конгрессе по расследованию январских беспорядков. Тогда к одобрившим предложение демократам присоединились 35 республиканцев. Однако в Сенате Конгресса это предложение заблокировали республиканцы. Тогда Пелоси выдвинула идею создания спецкомитета в нижней палате.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября выборов главы государства, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений также умер сотрудник полиции Капитолия.