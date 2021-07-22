Режиссера церемонии открытия Олимпиады в Токио обвинили в насмехательстве над Холокостом

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Режиссер церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио 48-летний Кентаро Кобаяси оказался в центре крупного скандала, после того как выяснилось, что в молодости, будучи членом комедийного дуэта, в одном из скетчей он высмеивал Холокост и позволял себе антисемитские шутки. Об этом сообщила в четверг японская газета Mainichi Shimbun.

Причиной стало появление в интернете записи выступления Кобаяси, сделанной в 1998 году. На кадрах видно, как он, в частности, предлагает "поиграть в Холокост" и разбрасывает множество нарезанных из бумаги человечков, которые олицетворяют жертв геноцида. Ролик получил широкое распространение в японском сегменте социальных сетей и вызвал острую критику со стороны пользователей, которые призывают к отставке Кобаяси.

Как позднее сообщила журналистам глава оргкомитета Сэйко Хасимото, Кентаро Кобаяси покинул в четверг свой пост после стремительно разгоревшегося скандала.

По ее словам, Кобаяси извинился за свои слова 30-летней давности и подал в отставку по собственному желанию. "Как многие отметили, мои высказывания были действительно совершенно неуместными. Я раскаиваюсь и приношу глубочайшие извинения", - зачитала Хасимото заявление режиссера.

Центр Симона Визенталя (неправительственная организация, которая занимается в том числе изучением Холокоста и борьбой с антисемитизмом) по этому поводу заявил, что "никто, как бы талантлив он ни был, не имеет права высмеивать жертв геноцида нацистов". Японская сторона пока официально не отреагировала на последнее развитие событий.

19 июля прошение об отставке подал назначенный композитором церемонии открытия Олимпиады 52-летний музыкант Кэйго Оямада. После его назначения на эту должность в японских СМИ появились цитаты из интервью, которое он дал одному из местных музыкальных журналов в 1994 году. В нем Оямада признавался, что во время учебы в школе систематически издевался над своими одноклассниками с ограниченными возможностями. При этом он смеялся, описывая свои поступки. В результате слова музыканта вызвали возмущение жителей Японии, которые призвали отстранить его от участия в церемонии открытия Игр.

Это уже четвертый крупный скандал, связанный с организаторами Олимпиады в Японии. В феврале в отставку подал глава оргкомитета Ёсиро Мори. Он допустил неподобающие высказывания о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. В марте свой пост покинул креативный директор Игр Хироси Сасаки, который предлагал идею участия актрисы, модели и ведущей Наоми Ватанабэ в одном из номеров во время церемонии открытия. Согласно его задумке, девушка должна была спуститься с неба в образе свиньи.