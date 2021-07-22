В Германии заявили, что Россия разрушила "мечту" Европы

ТАСС, 22 июля. Евросоюзу необходимо начать переговоры с Россией в интересах обеспечения безопасности, так как мечта о том, что Россия "сдастся из-за политических и экономических трудностей", не сбудется. Такое мнение выразил Райнхард Крумм - глава венского отделения Фонда имени Фридриха Эберта - в статье, опубликованной в пятницу в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"У Германии и Европейского союза не будет иного выбора, кроме как поддерживать отношения с самой большой в мире страной в качестве партнеров, конкурентов или даже противников", - считает он.

С точки зрения Крумма, общеевропейская безопасность не может быть обеспечена в условиях продолжения прежней политики. Состояние европейской безопасности вызывает вопросы, а отношения Брюсселя и Москвы не являются стабильными и процветающими, полагает он.

"Мечта о том, что Россия сдастся из-за политических и экономических трудностей и вновь обратит взор на Запад, не сбудется, - говорится в статье. - Из-за развития внутренней и внешней политики России, за которым с таким изумлением наблюдают ЕС и США, <...> возникает недоумение".

Крумм назвал сомнительным предположение о том, что рестрикции являются эффективным инструментом для влияния на политический курс Москвы. "Хотя санкции позволили усилить давление на российскую экономику, на самом деле она достаточно стабильная, что сопровождается ростом цен на нефть и твердой макроэкономической политикой", - добавил эксперт. "Готовность Москвы идти на риск высока, как и обострено ее чувство справедливости. И право вето в Совете Безопасности ООН нерушимо", - отметил он.

По мнению специалиста, Европе нужно четко сформулировать собственные интересы в области безопасности. При этом Брюсселю нельзя сбрасывать со счетов и такие страны, как Украина, ситуация в которой также угрожает европейской стабильности. Только после этого можно будет перейти к темам, указанным в декларации о формировании будущего Европы, таким как здоровье, изменение климата, социальная справедливость, цифровая трансформация, роль ЕС в мире и укрепление демократических процессов, полагает Крумм.