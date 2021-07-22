В Гонконге участники массовой драки с избиением демонстрантов получили до семи лет тюрьмы

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 июля. /ТАСС/. Участники массовой драки в Гонконге, подвергшие избиениям людей на станции метро во время антиправительственных протестов 2019 года, приговорены в четверг судом к срокам тюремного заключения от 3,5 года до 7 лет. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

Речь идет об инциденте, произошедшем два года назад в районе Юэн Лун и вызвавшем широкий общественный резонанс. 21 июля 2019 года на одноименной станции метро произошла массовая драка с избиением продемократических активистов и случайных прохожих большой группой лиц.

Вооруженные хлыстами и палками люди в белых майках принялись атаковать одетых в черное демонстрантов, возвращавшихся с митинга из центра города. В потасовках пострадали и случайные пассажиры. Ранения получили 45 человек.

Сторонники оппозиции обвиняли полицию в том, что она намеренно попустительствовала банде нападавших и прибыла на место происшествия только спустя 40 минут, когда все уже скрылись. Тем не менее в ходе расследования удалось задержать нескольких злоумышленников. 62-летний мужчина по фамилии Тан, признанный одним из зачинщиков атаки, был приговорен к семи годам тюрьмы, другой нападавший получил шесть лет лишения свободы, остальные - от 42 до 56 месяцев. Они были признаны виновными в участии в массовых беспорядках и умышленном причинении вреда здоровью.

В 2019 году в Гонконге, являющемся специальным административным районом КНР, вспыхнули массовые волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Беспорядки продолжались несколько месяцев и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Полиция задержала свыше 10 тыс. правонарушителей, костяк которых составляли студенты и молодежь.

Летом 2020 года парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти, сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия этого правового акта многие радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, а некоторые бежали за рубеж.