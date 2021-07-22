В пресс-службе армии Израиля отказались комментировать сообщения о ночных ударах по Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля отказалась в четверг комментировать сообщения СМИ о ночных ударах израильских ВВС в сирийской провинции Хомс.

"Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ", - ответила по телефону на соответствующий запрос ТАСС представитель армейской пресс-службы.

В четверг вещающий из Дубая арабский телеканал Al-Hadath сообщил, что ночью израильские ВВС выпустили ракеты по военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс из ливанского воздушного пространства. Во время атаки в Шайрате раздалось несколько мощных взрывов. Ранее агентство SANA со ссылкой на военный источник передало, что сирийские средства ПВО отразили нападение израильских ВВС в Хомсе. Согласно его сведениям, атака на наземные объекты в районе Эль-Кусейр последовала в 01:13 по местному времени (совпадает с московским), "сирийские силы ПВО поразили большинство воздушных целей противника", "нанесен только материальный урон, погибших нет".

20 июля израильские самолеты атаковали военные заводы, расположенные в Эс-Сафире к юго-востоку от сирийского города Алеппо. По сведениям Al-Hadath, удары были также нанесены по складам с оружием, принадлежащим проиранским шиитским формированиям, которые воюют на стороне сирийской армии. О потерях в их рядах никаких данных не поступало.