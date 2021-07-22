Первый эшелон с военными из РФ прибыл в Брест в рамках подготовки к учению "Запад-2021"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Первый воинский эшелон с военнослужащими и техникой из России прибыл в Брест в рамках подготовки совместному стратегическому учению "Запад-2021". Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны Белоруссии.

"В Брест прибыл первый воинский эшелон с военнослужащими и техникой Российской Федерации. Им предстоит принять участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2021", - сообщает ведомство.

"Приехали с хорошим настроением, добрались в течение суток. Проблем в ходе переезда не было. Была оказана помощь в организации разгрузки нашей техники. Я рад, что прибыл на землю Республики Беларусь со своим личным составом для участия в учениях", - приводит пресс-служба слова заместителя командира российской воинской части Сергея Коброва. По его словам, подразделение регулярно участвует в крупных стратегических учениях, сейчас ближайшая задача - "разгрузить вооружение и военную технику, убыть в назначенный район и приступить к оборудованию полевого лагеря".

По сообщению пресс-службы, также для подготовки и дальнейшего участия в совместном стратегическом учении воинский эшелон с российскими военнослужащими и техникой прибыл и на железнодорожную станцию Полонка (Брестская область).

Стратегические учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на территории России и Белоруссии. Обозначенная тема - "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". На минувшей неделе Белоруссию посещал заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров, который принял участие в рекогносцировке районов проведения совместных учений, а также обсудил с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Виктором Гулевичем "актуальные вопросы военного сотрудничества в сфере боевой подготовки".