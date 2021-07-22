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Макрон созовет 22 июля Совет по обороне из-за дела Pegasus

Начато расследование, отметил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь

ПАРИЖ, 22 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон созовет в четверг утром внеочередное заседание Совета по обороне в связи с расследованием дела об электронном шпионаже с помощью программы Pegasus. Об этом заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь в эфире радиостанции France Inter.

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"Начато расследование, президент республики соберет сегодня (22 июля) утром внеочередной Совет по обороне, темой которого станет это дело", - отметил он.

18 июля базирующаяся во Франции НПО Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств опубликовали расследование, в котором утверждается, что ряд стран мог вести слежку как минимум за 50 тыс. человек по всему миру с помощью израильской системы электронного шпионажа Pegasus, разработанной корпорацией NSO Group.

Во вторник центральная прокуратура Франции сообщила, что страна инициировала расследование в связи со ставшими известными фактами прослушивания переговоров ее журналистов с использованием системы Pegasus. Расследование проводится по подозрению в нарушении законов целым рядом стран, использовавших израильскую систему прослушивания. В частности, речь идет о вмешательстве в личную жизнь, перехвате корреспонденции, создании преступной группировки.

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ФранцияМакрон, Эмманюэль
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