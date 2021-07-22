В Азербайджане до 1 сентября продлили особый карантинный режим

"С целью предотвращения распространения на территории страны коронавирусной инфекции и ее возможных последствий продлить срок действия особого карантинного режима в Азербайджанской Республике до 06:00 1 сентября 2021 года", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Ранее срок действия особого карантинного режима в стране был установлен до 1 августа.

Решением правительства до 30 августа по субботам и воскресеньям общественный транспорт, включая бакинское метро, функционировать не будет. Вместе с тем все послабления карантинного режима, введенные в конце мая и в июне, остаются в силе. В частности, можно не носить защитные маски в общественных местах на открытом воздухе. Продолжают работать крупные торговые центры, за исключением действующих при них развлекательных центров и кинотеатров, разрешено посещать пляжи и спортивно-оздоровительные центры, проводить свадьбы при ограниченном количестве гостей, которые должны иметь сертификаты о вакцинации.

Коронавирус в Азербайджане

Первый случай заражения коронавирусом в Азербайджане был выявлен 28 февраля прошлого года. Первый пик эпидемии пришелся на июнь (до 600 случаев в день), второй - на ноябрь и декабрь (в среднем от 3,5 до 4 тыс. случаев), третий - апрель нынешнего года (от 2 до 2,5 тыс. случаев). Суточный максимум - 4 451 случай - был зафиксирован 13 декабря 2020 года. С начала мая нынешнего года наблюдалось постепенное снижение суточного прироста случаев заражения.

Однако с начала июля число заражений вновь стало расти. Накануне в стране зарегистрировали 225 случаев заражения коронавирусом, при том что с середины июня ежедневно фиксировалось менее 100 случаев. В связи с ухудшением эпидемической ситуации в минувшую среду премьер-министр Али Асадов созвал заседание оперативного штаба при кабинете министров, на котором заявил, что рост числа заражений коронавирусом требует принятия серьезных и неотложных мер, и не исключил ужесточения карантинного режима. Всего в Азербайджане было подтверждено 339 062 случая заражения, 331 537 человек выздоровели, 4 998 заболевших умерли.

С 18 января в стране проводится вакцинация населения от коронавируса. По данным на 21 июля, всего в республике вакцинированы 2,59 млн человек - это более четверти населения Азербайджана. При этом более 1,8 млн человек уже получили обе дозы вакцины. Вакцинация проводится препаратами CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, российским "Спутником V", а также Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca и Pfizer.