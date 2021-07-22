МИД КНР: лаборатория в Ухане не проводила опытов по созданию и усилению коронавирусов

ПЕКИН, 22 июля. /ТАСС/. Уханьский институт вирусологии никогда не проводил опытов по разработке и созданию коронавирусов, а также по искусственному усилению их возможностей. Об этом в четверг на регулярной пресс-конференции заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Что касается Уханьского института вирусологии, то он никогда не проводил опытов по разработке или созданию коронавирусов и не допускал их утечки. Он никогда не осуществлял опытов по доминантно-негативным мутациям (gain-of-function)", - сказал он.

"Среди его сотрудников или студентов не было подтверждено случаев инфицирования COVID-19", - добавил дипломат.

"Что касается заболевания шахтеров в уезде Моцзян в провинции Юньнань, то после нескольких тестов на наличие нуклеиновых кислот коронавируса и антител к нему, а также рассмотрения геномной последовательности, ни в одном из образцов крови шахтеров не было найдено COVID-19. Это говорит о том, что эти случаи никак не связаны с ним", - подчеркнул Чжао Лицзянь.

Ранее в четверг глава Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заявил о том, что институт вирусологии никогда не сталкивался с SARS-CoV-2 до 30 декабря 2019 года. По его словам, внутри академического сообщества существует консенсус, что коронавирус имеет естественное происхождение. Глава лаборатории подчеркнул, что на данный момент нет ни одного доказательства, которое могло бы подтвердить теории об искусственном происхождении вируса или его утечке из лаборатории.

Эти заявления были сделаны после того, как генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сказал на прошлой неделе, что организация готовится ко второму этапу изучения происхождения SARS-CoV-2 и ожидает прозрачности от властей Китая. Он также не исключил, что распространение коронавируса могло быть следствием "чрезвычайного случая в лаборатории".

Об институте

В Уханьском институте вирусологии расположена единственная в Китае лаборатория, сертифицированная по стандарту BSL-4 - наивысшему уровню биологической безопасности.

В 2012 году шесть горняков спустились в недействующую медную шахту в уезде Моцзян (провинция Юньнань, около 1 500 км от Уханя) для ее очистки от фекалий летучих мышей. После этого все они тяжело заболели и у них наблюдались симптомы, схожие с COVID-19 - жар, кашель, поражение легких. Трое из шести шахтеров умерли.

Позже ученые из Уханьского института вирусологии также посетили эту шахту и собрали образцы мышей для изучения возбудителей заболеваний, которые они могли переносить. В общей сложности с 2012 по 2015 гг. в этой шахте и ее окрестностях были обнаружены около 300 коронавирусов. Среди них был и образец, получивший название RaTG13, геномная последовательность которого на 96,2% схожа с SARS-CoV-2, что делает его наиболее близким предком возбудителя COVID-19. RaTG13 и SARS-CoV-2 очень похожи друг на друга по устройству, однако первый не может эффективно проникать в клетки людей.