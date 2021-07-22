Меркель считает соглашение между ФРГ и США по "Северному потоку - 2" "хорошим для Украины"

БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель не считает сделку с США по "Северному потоку - 2" "подарком" российскому президенту Владимиру Путину и не думает, что соглашение свидетельствует о том, что для Берлина Россия важнее, чем Украина или Польша. Об этом она заявила в четверг на пресс-конференции в Берлине.

Отказ от санкций и деньги для Киева. Главное о сделке США и ФРГ по "Северному потоку - 2"

"Нет", - сказала Меркель, отвечая на соответствующий вопрос. "Об этом речи не идет, но важно найти пути для компромисса по проекту, который в разных странах по-разному оценивается", - добавила она. "И я думаю, что совместное заявление [США и ФРГ], если основные задачи будут правильно определены, будет хорошим и для Украины", - подчеркнула канцлер, напомнив, что всегда поддерживала Украину.

В среду газета Die Welt выступила с утверждением, что Ангела Меркель в конце своего правления сделала "подарок Владимиру Путину", достигнув компромисса с США по реализации "Северного потока - 2".