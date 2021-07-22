Лукашенко потребовал усилить деятельность в направлении России, Китая и Индии

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках оптимизации численности дипредставительств, потребовал усилить деятельность на основных направлениях - это Россия, Китай, Индия.

"Задача, которая была поставлена перед правительством и МИД, - оптимизация. Усиление нашей деятельности на основных направлениях, будь то Россия, Китай, Индия - туда, куда мы стремимся сейчас и где нас, в общем-то, принимают и ждут, и оптимизация других посольств - там, где у нас не очень сегодня получается в силу определенных обстоятельств", - отметил Лукашенко.

По сообщению президентской пресс-службы, Совет министров на совещании в четверг у президента, в частности, предложил ввести должности официальных представителей министерств промышленности, сельского хозяйства и продовольствия при посольстве в Китае, а также оптимизировать штатную численность обслуживающего персонала всех загранучреждений.

Правительство также предложило для учета, контроля и уплаты налогов увеличить численность сотрудников министерства по налогам и сборам. Один из проектов указов, который обсуждался в четверг на совещании, касается корректировки законодательства по созданию и деятельности холдингов. В документ, в частности, включены положения, касающиеся особенностей работы холдингов с участием государства. "Все предложения подразумевают дополнительные государственные расходы. В этой связи нужны железные гарантии, что они своевременны, и что без этих расходов не обойтись, и что они будут эффективны и принесут больше доходов, чем расходов, - подчеркнул глава государства. - Мы должны быть уверены, что предлагаемые новации обеспечат решение важнейших вопросов - от ядерной безопасности до наращивания экспорта".

Ранее Лукашенко освободил от должности послов Белоруссии в Латвии (Василий Маркович), в Словакии (Игорь Лещеня), в Испании (Павел Пустовой), в Аргентине и по совместительству в Уругвае, Чили, Парагвае и Перу (Владимир Астапенко), которые поддержали протесты. Все они, а также экс-посол Белоруссии в Польше и Франции, ныне член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко лишены дипломатического ранга.