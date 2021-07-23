Протасевич заявил, что протесты в Белоруссии организовали Telegram-каналы

ВИЛЬНЮС, 23 июля. /ТАСС/. Уличные протесты в Белоруссии после президентских выборов, состоявшихся в августе 2020 года, были организованы Telegram-каналами. Об этом в четверг в интервью литовскому изданию Vakaro Zinios заявил один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

"Протесты организовали и координировали Telegram-каналы. Именно они были тем настоящим лидером, который вывел людей на улицы", - заявил он.

В настоящее время, по словам Протасевича, поднявшаяся на этой протестной волне белорусская оппозиция утратила курс. "Когда стало понятно, что имеющимися средствами [президента Александра] Лукашенко свергнуть не удастся, а протесты выдохлись, [в рядах оппозиции] началась внутренняя борьба. Сегодня белорусская оппозиция борется не за перемены в стране, а за деньги, тем самым фактически убивает сама себя", - утверждал он.

Протасевич считает, что применяя политику санкций против Минска, ЕС, возможно, того не желая, подталкивает Белоруссию на более тесные связи с Россией. "Санкции не только ухудшают экономическое положение Белоруссии, но и стимулируют ее интеграцию с Россией. На Западе, говоря о новых мерах воздействия на Белоруссию, этого не понимают или не хотят понять", - рассуждал блогер.

23 мая Протасевич был задержан в Минске после того, как самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту столицы Белоруссии из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. После посадки и проверки специалисты информацию о бомбе не подтвердили. На борту самолета находился разыскиваемый властями как один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Протасевич. Его задержали сотрудники правоохранительных органов. Также была задержана летевшая данным рейсом россиянка София Сапега. В тот же день вечером самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.

В конце июня Протасевич был переведен из СИЗО под домашний арест.