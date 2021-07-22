Меркель отметила влияние своего происхождения из ГДР на деятельность на посту канцлера

БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что ее восточногерманское происхождение оказало сильное влияние на становление ее личности и позволило внести вклад в политическое развитие страны. Такое мнение она выразила в четверг на пресс-конференции в Берлине.

"Без происхождения нет будущего, поэтому, конечно, мое происхождение является частью моей биографии. Я прожила в бывшей ГДР 34 года своей жизни, и это, бесспорно, сформировало меня", - поделилась Меркель, отвечая на вопрос журналиста о влиянии происхождения на ее деятельность на посту канцлера. При этом глава правительства подчеркнула, что хотела бы, чтобы "на руководящих постах в ФРГ находилось как можно больше выходцев из Восточной Германии". Тем не менее Меркель заметила, что в настоящее время это теряет свою актуальность, поскольку для молодого поколения (тех, кто моложе 30-35 лет) не существует явного разделения на Восточную и Западную Германию.

"Однако, что касается моей жизни и биографии, я считаю, что они открыли хорошие возможности для того, чтобы внести свой вклад в общую политическую жизнь Германии", - заключила Меркель.

Ангела Меркель (девичья фамилия Каснер) родилась 17 июля 1954 года в Гамбурге в семье лютеранского пастора и учительницы. В том же году семья переехала в небольшой городок Квитцов в ГДР, где отец Меркель получил приход. Позже семья обосновалась в городе Темплин под Берлином.

В 1989 году Меркель вступила в партию "Демократический прорыв", после ее самороспуска в августе 1990 года присоединилась к партии Христианско-демократический союз (ХДС) ГДР. В том же году, после объединения Германии, по итогам первых общегерманских выборов она стала депутатом Бундестага от ХДС (в 1990 году произошло объединение ХДС ГДР и ФРГ). Ангела Меркель - одна из немногих выходцев из бывшей ГДР, которые довольно быстро сумели сделать политическую карьеру в единой Германии.

В 1991-1998 годах Меркель была заместителем председателя ХДС, в 1993-2000 годах - председателем партийной организации в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания, в 1998-2000 годах - генеральным секретарем ХДС. В 2000 году она стала председателем партии (первая женщина в истории ХДС, занявшая этот пост). В 2002-2005 годах возглавляла фракцию ХДС/ХСС. 22 ноября 2005 года Бундестаг избрал Меркель федеральным канцлером ФРГ, в тот же день она была приведена к присяге.