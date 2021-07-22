Госдепартамент назначил спецпосланника по Гаити

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Госдепартамент США назначил Дэниела Фута спецпосланником по Гаити, на этом посту он будет заниматься поддержкой президентских выборов в стране. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Госдепартамент рад сообщить, что посол Дэниел Фут <...> займет пост спецпосланника по Гаити", - отмечается в тексте. Подчеркивается, что он, в частности, займется "поддержкой усилий, направленных на проведение свободных и честных президентских и парламентских выборов", а также будет взаимодействовать с "международными партнерами и партнерами в Гаити, чтобы способствовать долгосрочному миру и стабильности".

"Он будет работать с партнерами над координацией усилий по оказанию помощи в нескольких сферах, в том числе гуманитарной, сфере безопасности и помощи в проведении расследования (убийства президента Гаити Жовенеля Моиза - прим. ТАСС)", - заявил также Прайс.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля, также была ранена первая леди страны Мартин Моиз. Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней. Похороны президента состоятся 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.

Церемония инаугурации нового состава правительства Гаити во главе с премьер-министром Ариэлем Анри прошла во вторник в столице Гаити, городе Порт-о-Пренс. Правительство Анри будет работать по меньшей мере до избрания нового главы государства. Политические круги Гаити отказались от идеи избрания временного президента на этот срок. Президентские и парламентские выборы в Гаити назначены на 26 сентября, второй тур выборов президента в случае необходимости пройдет 21 ноября.

Президент Моиз назначил Анри на должность премьера за два дня до своей гибели. Анри не успел вступить в должность, и управление республикой на себя взял исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф. Позже последний заявил о готовности уйти в отставку с поста временного главы правительства "на благо страны", поскольку конфликт между политиками мог усугубить политический кризис. Жозеф получил должность министра иностранных дел и по делам религий в новом правительстве.