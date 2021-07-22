Российская сторона передала Минску белорусского спортсмена Кудина

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Белорусский спортсмен, чемпион мира по тайскому боксу Алексей Кудин, разыскиваемый ранее в Белоруссии за сопротивление милиции на акциях протеста после президентских выборов прошлым летом, передан российской стороной и доставлен в Белоруссию. Об этом сообщает Генпрокуратура Белоруссии в телеграм-канале в четверг.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации удовлетворила просьбу Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче Кудина Алексея Александровича, 1984 года рождения, для привлечения к ответственности за сопротивление сотруднику органов внутренних дел и иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия, по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что к настоящему времени "Кудин передан российской стороной и доставлен в Республику Беларусь".

В ведомстве отметили, что решение Генеральной прокуратуры РФ о выдаче Кудина вступило в силу, так как Верховный суд РФ "признал его законным и обоснованным". Правовой основой экстрадиции является сотрудничество стран в рамках Конвенции государств - участников СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Уголовное дело в отношении выданного лица находится в производстве суда Молодечненского района (Минская область).

Кудин уехал в Россию из-за преследования в республике правоохранительными органами, начатого после того, как спортсмен применил силу в отношении сотрудника полиции на акции белорусской оппозиции в августе 2020 года. Кудин утверждает, что не участвовал в оппозиционной акции. В Москве его задержали в январе и взяли под предэкстрадиционный арест. В Белоруссии Кудин был объявлен в розыск. Ранее Европейский суд по правам человека запретил выдачу бойца из РФ, но апелляционный суд в Москве оставил решение об экстрадиции в силе.