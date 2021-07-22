Британия ввела санкции за коррупцию против вице-президента Экваториальной Гвинеи

ЛОНДОН, 22 июля. /ТАСС/. Вице-президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге, являющейся сыном главы государства Теодоро Обианга Нгемы Мбасого, попал в санкционный список Великобритании, который составлен из уличенных Лондоном в крупномасштабной коррупции лиц. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД Великобритании.

Отмечается, что санкции, подразумевающие заморозку банковских счетов и запрет на въезд в Соединенное Королевство, были введены в отношении вице-президента Экваториальной Гвинеи в связи с его "причастностью к присвоению государственных средств, коррупционным схемам и взяточничеству для поддержания роскошного образа жизни". В частности, британское внешнеполитическое ведомство указало на покупку чиновником особняка в Париже стоимостью $100 млн и частного самолета за $38 млн, что идет вразрез с его официальным окладом как госдеятеля.

Кроме того, в санкционный список Великобритании попал бизнесмен из Зимбабве Кудакваше Тагвири, якобы связанный с политическим руководством страны и причастный к мошенническим действиям при выкупе казначейских векселей зимбабвийского правительства. Также британские рестрикции затронули предпринимателей колумбийского происхождения Алекса Сааба и Альваро Пулидо Варгаса, которые, как считают в Лондоне, после заключения контракта с властями Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро, которого Соединенное Королевство не признает в качестве президента, продавали продукты питания по завышенным ценам, тем самым усугубляя продовольственный кризис в республике.

Еще одним человеком, оказавшимся под санкциями Великобритании, стал бывший губернатор иракской провинции Найнава Навфаль Хаммади ас-Султан, который в настоящее время отбывает пятилетний тюремный срок за растрату госсредств.

"Действия, которые мы предприняли сегодня, направлены на лиц, которые набили свои карманы за счет своих граждан. Великобритания привержена борьбе с коррупционной болезнью и будет привлекать к ответственности тех, кто причастен к разрушительному коррупционному эффекту. Коррупция лишает богатства страны, оставляет людей в бедности и отравляет демократию", - заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

В британском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что это первое расширение коррупционного санкционного списка, представленного в апреле текущего года. Тогда под рестрикции попали 22 человека из шести стран, в том числе 14 россиян. Введение ограничений стало возможным после принятия в парламенте королевства поправок к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег. Предусмотренный поправкой механизм предполагает создание двух новых санкционных режимов. Один из них применяется к лицам, которых Лондон считает причастными к крупномасштабной коррупции, а другой - к нарушениям прав человека.