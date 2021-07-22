МИД Украины выясняет, почему на сайте Олимпийских игр в Токио Крым показан отдельно от нее

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Официальный сайт Олимпийских игр в Токио на карте со странами разделил Крым и Украину границей, в связи в чем Министерство иностранных дел Украины поручило посольствам разобраться с этой ситуацией. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

"МИД поручил посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

Сейчас на сайте Олимпиады в разделе "Расписание и результаты" размещена карта со странами, где болельщикам предлагается поддержать свою сборную "аплодисментами". На этой карте Украина и Крым разделены границей.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.