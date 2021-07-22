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Путин и Пашинян обсудили возвращение армянских военных из Азербайджана

В кабмине Армении сообщили, что стороны также обсудили сотрудничество двух стран в области экономики и обороны

ЕРЕВАН, 22 июля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора вопрос возвращения армянских военнослужащих из Азербайджана. Об этом в четверг сообщила пресс-служба кабмина Армении.

"Стороны подробно обсудили широкий круг вопросов, касающихся ситуации в регионе. Обсудили также реализацию трехсторонних договоренностей, достигнутых 9 ноября 2020 года и 11 января 2021. В частности, обсуждался вопрос возвращения военнопленных и открытия коммуникаций в регионе", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, Пашинян и Путин также обсудили сотрудничество двух стран в области экономики и обороны. Пашинян в ходе беседы "подчеркнул ключевую роль России в поддержании мира и стабильности". Стороны также отметили "важность деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияПашинян, Никол Воваевич
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