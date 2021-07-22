Кулеба считает, что у жалобы России на Украину в ЕСПЧ нет шансов на удовлетворение

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что поданная Россией в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалоба против Украины не имеет шансов на удовлетворение и преследует только пропагандистские цели.

"Не вмешиваясь в правосудие ЕСПЧ, я могу абсолютно заверить, что у этого искового заявления нет никаких шансов быть удовлетворенным и он подан Россией исключительно с пропагандистской целью. Никаких других результатов, кроме информационного шума и траты времени на написание ответа, у этого заявления не будет", - заявил он в эфире телеканала "Украина-24".