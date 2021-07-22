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Жалоба России на Украину в ЕСПЧ
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Кулеба считает, что у жалобы России на Украину в ЕСПЧ нет шансов на удовлетворение

По мнению главы МИД Украины, РФ подала исковое заявление исключительно с пропагандистской целью
Министр иностранных дела Дмитрий Кулеба EPA-EFE/JOSE SENA GOULAO
Описание
Министр иностранных дела Дмитрий Кулеба
© EPA-EFE/JOSE SENA GOULAO

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что поданная Россией в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалоба против Украины не имеет шансов на удовлетворение и преследует только пропагандистские цели.

"Не вмешиваясь в правосудие ЕСПЧ, я могу абсолютно заверить, что у этого искового заявления нет никаких шансов быть удовлетворенным и он подан Россией исключительно с пропагандистской целью. Никаких других результатов, кроме информационного шума и траты времени на написание ответа, у этого заявления не будет", - заявил он в эфире телеканала "Украина-24".

Теги
УкраинаРоссияКулеба, Дмитрий ИвановичЖалоба России на Украину в ЕСПЧ
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