Советница президента Аргентины попросила не считать письмо властей о "Спутнике V" угрозой

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 июля. /ТАСС/. Письмо советницы президента Аргентины Сесилии Никколини в адрес руководства Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по поводу поставок вакцины от коронавируса "Спутник V" не должно восприниматься как угроза, стороны находятся в постоянном контакте. Об этом сама Никколини заявила в четверг в эфире радиостанции Radio Con Vos .

Советница президента призвала не придавать чрезмерного значения именно тому письму, которое было опубликовано ранее в газете La Nación. "Это [письмо] не угроза", - особо отметила она и добавила, что они "находятся в постоянном, почти ежедневном контакте" с российской стороной. "Я хочу подчеркнуть, что отношения и сотрудничество между двумя странами находятся сейчас на очень хорошем уровне, несмотря на трудности, с которыми они [Россия] сталкиваются сейчас [в вопросах поставок] не только нам", - сказала также Никколини.

В четверг газета La Nación опубликовала письмо Никколини руководству РФПИ, отравленное 7 июля. В нем советник президента просила срочно прислать партии второго компонента препарата и предупредила, что существует риск разрыва контракта из-за задержек в поставках. ТАСС обратился за комментарием в РФПИ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения аргентинских СМИ о нехватке в стране второго компонента российского препарата, сообщил, что обязательства Москвы перед зарубежными партнерами по обеспечению вакциной "Спутник V" будут выполняться постепенно, поскольку приоритетом российских властей является вакцинация собственного населения.

"Спутник V" стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину. 29 декабря в стране начали прививать российским препаратом медработников. По данным правительства республики на 22 июля, страна получила 9 375 670 доз первого компонента "Спутника V" и 2 493 160 второго. В июне аргентинская лаборатория Richmond начала местное производство "Спутника V" с использованием активного компонента, который присылается из России.