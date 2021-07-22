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Макрон сменил номер одного из своих телефонов, который мог прослушиваться Pegasus

По данным FranceInfo, французский лидер заменил номер телефона спустя два дня после появления в СМИ информации о возможной слежке

ПАРИЖ, 22 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон решил отказаться от одного из своих мобильных телефонов, который мог находиться под электронным наблюдением израильской системы Pegasus. Об этом сообщила в четверг радиостанция FranceInfo.

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По ее сведениям, французский лидер заменил номер телефона спустя два дня после появления в СМИ информации о возможной электронной слежке, в том числе и за его телефоном. Как отмечают специалисты, сама по себе смена номера не является экстраординарной мерой, поскольку в целях защиты главе государства рекомендуют регулярно менять телефонные номера.

В четверг утром в Елисейском дворце прошло заседание Совета обороны, созванное Макроном в связи с расследованием дела об электронном шпионаже.

18 июля базирующаяся во Франции неправительственная организация Forbidden Stories ("Запретные истории") и 17 СМИ различных государств опубликовали расследование, в котором утверждается, что ряд стран, включая Саудовскую Аравию, могли вести слежку как минимум за 50 тыс. человек по всему миру с помощью израильской системы электронного шпионажа Pegasus, разработанной корпорацией NSO Group.

Во вторник центральная прокуратура страны сообщила, что Франция инициировала расследование в связи со ставшими известными фактами прослушивания переговоров ее журналистов с использованием системы Pegasus. Расследование проводится по подозрению в нарушении законов целым рядом стран, использовавших израильскую систему прослушивания. В частности, речь идет о вмешательстве в личную жизнь, перехвате корреспонденции, создании преступной группировки.

Теги
ФранцияМакрон, Эмманюэль
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