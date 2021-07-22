{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД Украины прокомментировал заявление ФРГ и США по "Северному потоку - 2"

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, заявление Берлина и Вашингтона не решает вопрос безопасности Украины

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Заявление США и ФРГ о достижении договоренности по газопроводу "Северный поток - 2" не решает вопрос безопасности Украины. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Вчерашнее немецко-американское заявление (о достижении договоренности по "Северному потоку - 2" - прим. ТАСС) не решает вопрос безопасности Украины, которая непосредственно страдает от запуска "Северного потока - 2", и это, собственно, наша главная претензия к этому заявлению. Там недостаточно четкие и конкретные вещи написаны в блоке безопасности", - сказал он в эфире телеканала "Украина-24".

Теги
УкраинаСШАГерманияКулеба, Дмитрий Иванович
Лукашенко подписал декрет о передаче части его полномочий правительству и местным властям
Правительству перейдут полномочия по приватизации госсобственности
Лукашенко подписал декрет о передаче части его полномочий правительству и местным властям
Читать полностью