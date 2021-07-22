МИД Украины прокомментировал заявление ФРГ и США по "Северному потоку - 2"

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Заявление США и ФРГ о достижении договоренности по газопроводу "Северный поток - 2" не решает вопрос безопасности Украины. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Вчерашнее немецко-американское заявление (о достижении договоренности по "Северному потоку - 2" - прим. ТАСС) не решает вопрос безопасности Украины, которая непосредственно страдает от запуска "Северного потока - 2", и это, собственно, наша главная претензия к этому заявлению. Там недостаточно четкие и конкретные вещи написаны в блоке безопасности", - сказал он в эфире телеканала "Украина-24".