В МИД ФРГ заявили, что минские соглашения остаются основой урегулирования в Донбассе

БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Берлин наблюдает активизацию боестолкновений и рост числа жертв на востоке Украины и призывает все стороны соблюдать перемирие. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД ФРГ по случаю достижения год назад в Трехсторонней контактной группе соглашения о "дополнительных мерах по укреплению перемирия" в Донбассе.

"Перемирие было и остается обнадеживающим сигналом о том, что мир возможен в случае, если лица, ответственные за принятие решений, проявляют политическую волю к этому. В последнее время мы снова наблюдаем активизацию боевых действий и рост числа жертв, в том числе среди гражданского населения", - констатировали в МИД Германии. "Мы призываем Россию и Украину полностью реализовать решения саммита в Париже от декабря 2019 года, чтобы добиться заметного улучшения ситуации для жителей востока Украины", - отмечается в заявлении.

В Берлине призвали Москву "конструктивнее, нежели до сих пор, действовать в усилиях по урегулированию конфликта". "Сюда относятся срочно необходимое открытие переходов на линии соприкосновения, которое уже на протяжении месяцев блокируют сепаратисты, прогресс в разминировании и отводе тяжелых вооружений", - утверждает германская сторона.

"Украина также должна выполнить свои обязательства, например, в части имплементацим так называемой "формулы Штайнмайера" в свое законодательство", - подчеркнули в МИД. Там особо отметили, что минские соглашения остаются "незаменимой основой" для урегулирования конфликта. В ведомстве подчеркнули, что наблюдательная миссия ОБСЕ должна получить возможность эффективнее контролировать соблюдение режима прекращения огня и получить доступ ко всей зоне конфликта.

МИД ФРГ заверил, что Берлин и Париж в рамках "нормандского формата" продолжат активные усилия по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Тогда, во время празднования 70-летия с момента высадки войск союзников в Нормандии, лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялось пять встреч на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже.