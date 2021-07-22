На Кубе назвали безосновательными санкции США в отношении главы Минобороны страны

ГАВАНА, 22 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал клеветническими и безосновательными санкции США против министра Революционных вооруженных сил Кубы Альваро Лопеса Мьеры и специального подразделения МВД республики.

"Отвергаем безосновательные и клеветнические санкции правительства США в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Альваро Лопеса Мьеры и специального подразделения МВД, - написал дипломат в Twitter. - [Вашингтону] следовало бы применить к себе "Акт Магнитского" за повседневные репрессии и насилие полиции, унесшие жизни 1 021 человека в 2020 году".

Министерство финансов США объявило в четверг о внесении Лопеса Мьеры в санкционный список за его якобы причастность к подавлению протестов на Кубе.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Президент страны Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.