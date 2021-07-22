Совет Безопасности ООН не поддержал российско-китайскую резолюцию по Боснии и Герцеговине

ООН, 22 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН не поддержал предложенную Россией и Китаем резолюцию о прекращении мандата высокого представителя по Боснии и Герцеговине (БиГ) со следующего года.

Россия предлагала прекратить мандат высокого представителя с 31 июля 2022 года. При этом она соглашалась поддержать избрание на этот пост до указанного срока немецкого дипломата Кристиана Шмидта, однако с оговоркой, что его полномочия будут ограничены и останутся в рамках функций, предусмотренных ранее одобренными Советом Безопасности документами о мирном урегулировании.

За принятие резолюции проголосовали Россия и Китай, все остальные 13 членов Совбеза воздержались. Против не выступил никто. Однако чтобы резолюция была принята, ей было необходимо набрать девять голосов.

Россия ранее неоднократно выступала за упразднение поста высокого представителя по Боснии и Герцеговине, поскольку эта страна больше не нуждается в нем. Как неоднократно указывали в МИД РФ, широкие полномочия высокого представителя давали ему слишком большое влияние на жизнь БиГ.

27 мая послы стран Руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине приняли решение о назначении Шмидта новым высоким представителем по Боснии и Герцеговине. Россия, входящая в РК СВМС, выступила против такого решения. В связи с этим руководство Республики Сербской запросило срочные консультации у президента Сербии, которые состоялись с участием высшего руководства республик. По результатам консультаций в Белграде председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик потребовал закрыть канцелярию высокого представителя ООН в БиГ, назвав назначение нового высокого представителя без резолюции СБ ООН нарушением Дейтонского соглашения, международного права и конституции БиГ.