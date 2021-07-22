В Триполи началась перестрелка между вооруженными формированиями возле здания кабмина

КАИР, 22 июля. /ТАСС/. Боестолкновения между ливийскими вооруженными группировками начались в четверг вечером в Триполи возле здания Правительства национального единства (ПНЕ). Об этом сообщил местный информационный портал As Saat 24.

По его информации, ожесточенная перестрелка в столице Ливии идет между так называемыми Силами специального сдерживания Абдель Рауфа Карра, которые связывают с прекратившим свое существование Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, и между Отрядами по поддержке стабильности Абдель Гани аль-Кикли, имеющими связь с Президентским советом Ливии.

Как уточняется, в ходе боестолкновений формированиям Карра удалось перекрыть дорогу, ведущую к зданию ПНЕ. В свою очередь отряды аль-Кикли захватили новое здание Министерства внутренних дел Ливии.

Это уже не первая перестрелка между вооруженными группировками в ливийской столице за последнее время. Так, в ночь на 8 мая было совершено нападение на отель "Коринтия", в котором расположена штаб-квартира Президентского совета Ливии. По информации местных СМИ, за атакой стояли вооруженные формирования Западного региона, которые участвовали в объявленной бывшим главой ПНС Сарраджем операции "Вулкан гнева" против Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, который весной 2019 года объявлял о начале похода на Триполи. Нападавшие требовали смещения с должности министра иностранных дел и международного сотрудничества Наджлы Мангуш, однако их атака была отбита, а требования отвергнуты.

Обстановка в Ливии

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти - ПНС Сарраджа в Триполи и пользовавшееся поддержкой ЛНА Хафтара и законно избранного парламента временное правительство на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои.

23 октября прошлого года в Женеве участники комитета "5+5", который включил в себя по пять военных от формирований ПНС и ЛНА, подписали соглашение о постоянном прекращении огня. 5 февраля Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьер-министра единого правительства Ливии и трех членов Президентского совета, главной задачей которых будет проведение 24 декабря 2021 года парламентских и президентских выборов на всей территории страны. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и уже приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи.

Между тем заседавшим в Швейцарии с 28 июня по 2 июля участникам Форума не удалось договориться о конституционной основе для проведения общенациональных выборов. Как заявлял помощник генерального секретаря ООН, координатор Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Райзедон Зененга, встреча завершилась безрезультатно, однако представители ООН "продолжат работать для выработки конституционного базиса для выборов 24 декабря".