Глава ЦРУ заявил, что не исключает связи России с "гаванским синдромом" у госслужащих США

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Власти США пока так и не установили причину недомоганий, выявленных у некоторых американских госслужащих в ряде стран в последние годы. Как заявил в четверг в интервью Национальному общественному радио США директор ЦРУ Уильям Бернс, он не исключает, что РФ может быть связана с этим так называемым гаванским синдромом, однако не хочет делать поспешных выводов.

"Мы все еще не знаем точно, но я полон решимости <...> дойти до сути вопроса о том, что и кто является причиной", - сказал руководитель ЦРУ. По его словам, речь идет "о паре сотен" случаев появления подобных симптомов с 2016 года.

Его спросили, может ли РФ быть причастна к указанным инцидентам. "Может быть, но, честно говоря, я не могу, я не хочу предполагать, пока мы не сделаем более окончательные выводы о том, кто это может быть. Но здесь есть ряд возможностей", - ответил Бернс.

Предыдущая вашингтонская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 дипломатов США. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США в свете произошедшего отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек численность ее дипломатической миссии в Вашингтоне.

Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в 2017 году назвала абсурдом попытки увидеть заинтересованность Москвы в таких инцидентах на Кубе.

Весной 2018 года в США появились сообщения о том, что сотрудник консульства в Гуанчжоу мог подвергнуться "акустической атаке", подобной тем, от которых ранее, с точки зрения вашингтонской администрации, пострадали американские дипломаты на Кубе. В свою очередь правительство КНР подчеркнуло тогда, что не обнаружило признаков "акустической атаки" на работника консульства.